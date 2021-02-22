Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı El-Baradey'den Arap ülkelerine Türkiye çağrısı

El-Baradey, Ankara ile diyalog konusunun ertelenemeyecek derecede önemli olduğunu söyledi.

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bir dönem Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın başkanlığını yürüten Muhammed el-Baradey, "Arap Dünyasında Değişim Zamanı mı?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Arabi 21 internet sitesinde yayınlanan makalede El-Baradey, Türkiye ve İran ile diyaloğu "ertelenemeyecek bir konu" olarak gördüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE İLE DİYALOG ERTELENEMEZ"

El-Baradey, "Bağımsız bir bölgesel güvenlik sistemine ihtiyaç var. Bu sistem, komşularımızla karmaşık ilişkilerle başa çıkma konusunda inisiyatif alabilmelidir." dedi.

Ankara ve Tahran ile ilişkilere işaret eden Mısırlı eski yetkili, "Bu bağlamda, birçok konuda hemfikir olduğumuz ve bir dizi konuda anlaşamadığımız İran ve Türkiye ile diyalog ertelenemez bir şeydir." ifadesini kullandı.

"NET BİR STRATEJİYE İHTİYAÇ VAR"

Muhammed el-Baradey, yazısında İsrail'in Filistin'in haklarını açık bir şekilde ihlal etmesiyle nasıl başa çıkılacağı konusunda "birleşik ve net bir stratejiye" ihtiyaç olduğunu vurguladı.

El-Baradey, ayrıca Arap hakları arasında ilk adımları atma konusundaki "cesaret ve bilgelik" ümidini dile getirdi.

Mısır'da demokratik yöntemlerle seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 2013 kanlı askeri darbesinin ardından kısa bir süre Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yapan El-Baradey, o günden beri Avusturya'ya taşındı ve darbeci Sisi yönetimine eleştiriler yöneltmeye başladı.