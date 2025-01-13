Mısır'ın nüfusu 107 milyonu aştı

AA

Mısır Kamu Seferberliği ve İstatistik Merkezi Ajansı, ülkenin iç nüfusunun 107 milyon 250 bine ulaştığını açıkladı.

Yoğun kentleşme ve yüksek doğurganlık oranlarıyla dikkat çeken ülkede, nüfus artışı son yıllarda hız kazandı.

Ajansın sitesinde yayımlanan verilere göre, Mısır'ın nüfusu son 72 günde 250 bin daha arttı.

TOPLAM NÜFUS 107 MİLYONU AŞTI

Söz konusu artışla birlikte Mısır'ın iç nüfusu 107 milyon 250 bine ulaştı.

EN KALABALIK KENT KAHİRE

Başkent Kahire, toplam 10,4 milyonluk nüfusuyla en kalabalık kentler listesinin başında yer alıyor.

Giza kenti 9,7 milyonluk nüfusla ikinci sırada yer alırken, onu 8,1 milyonla Şarkıyye, 7,2 milyonla Dekahliye ve 7 milyon ile Buheyra kenti takip ediyor.

2030'DA 117 MİLYONU BULACAK

Mısır Nüfus Sayımı Biriminin 2024 yılında yayımladığı rapora göre, nüfusun hızla arttığı ülkede, mevcut doğurganlık seviyesinin sabit kalması durumunda nüfusun 2030'da 117 milyona, 2050'de de 157 milyona ulaşması bekleniyor.