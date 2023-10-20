Mısırlı komedyenden İngiliz kanalında İsrail'i rezil eden sözler İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın programına konuk olarak aldığı Mısırlı komedyen Basser Youssef'in İsrail'in işgal ettiği topraklarda yaşayan Filistinlilere karşı başlattığı soykırıma yönelik hiciv ve ironi dolu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

Hamas'a karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin Gazze'de orantısız güç kullanmaya devam ediyor.

İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze'de yaşanan insanlık dramı tüm dünyada dikkatle takip ediliyor.

Mısırlı komedyen Batı medyasıyla dalga geçti

Eşi Filistinli olan Mısırlı komedyen Basser Youssef'in İsrail destekçisi İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın Sansürsüz isimli programında yaptığı açıklamalar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında yaptığı zulmü hiciv ve ironi dolu sözlerle anlatan Youssef'in röportajı milyonlarca kez izlendi.

"Biliyorum onları (Filistinlileri) öldürmek çok zor"

Batı'nın İsrail'i çaresiz ve kurban rolünde göstermesinin nasıl bir oyun olduğunu anlatan Youssef, "Elbette korkunçtu. Biliyorsunuz eşimin ailesi Gazze'de yaşıyor. Kuzenleri ve amcaları var. Orada evleri bombalandı. Onlarla iletişim kuramadık. Ama biliyorsun, biz buna alışkınız! 'Ah, İsrail bizi öldürüyor.' Ama asla ölmezler! Demek istediğim her zaman geri dönüyorlar. Biliyorum onları öldürmek çok zor. Çünkü ben onlardan biriyle evliyim" dedi.

"İsrail'e Süpermen'miş gibi bakıyorsunuz ama aslında onlar Homelander"

Programın devamında İsrail'e sert eleştiriler getiren Youssef, İsrail'i narsist psikopat karakterlerin başrolde olduğu dünyaca ünlü The Boys dizisinin baş karakterlerinden olan 'Homelander'a benzeterek, "İsrail, kurbanın kendisi olduğuna inanmanızı istiyor. Bu tıpkı narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi. İsrail'e Süpermen'miş gibi bakıyorsunuz ama aslında onlar Homelander" ifadelerini kullandı.