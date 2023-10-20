Hamas'a karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin Gazze'de orantısız güç kullanmaya devam ediyor.
İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze'de yaşanan insanlık dramı tüm dünyada dikkatle takip ediliyor.
Mısırlı komedyen Batı medyasıyla dalga geçti
Eşi Filistinli olan Mısırlı komedyen Basser Youssef'in İsrail destekçisi İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın Sansürsüz isimli programında yaptığı açıklamalar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında yaptığı zulmü hiciv ve ironi dolu sözlerle anlatan Youssef'in röportajı milyonlarca kez izlendi.
"Biliyorum onları (Filistinlileri) öldürmek çok zor"
Batı'nın İsrail'i çaresiz ve kurban rolünde göstermesinin nasıl bir oyun olduğunu anlatan Youssef, "Elbette korkunçtu. Biliyorsunuz eşimin ailesi Gazze'de yaşıyor. Kuzenleri ve amcaları var. Orada evleri bombalandı. Onlarla iletişim kuramadık. Ama biliyorsun, biz buna alışkınız! 'Ah, İsrail bizi öldürüyor.' Ama asla ölmezler! Demek istediğim her zaman geri dönüyorlar. Biliyorum onları öldürmek çok zor. Çünkü ben onlardan biriyle evliyim" dedi.
"İsrail'e Süpermen'miş gibi bakıyorsunuz ama aslında onlar Homelander"
Programın devamında İsrail'e sert eleştiriler getiren Youssef, İsrail'i narsist psikopat karakterlerin başrolde olduğu dünyaca ünlü The Boys dizisinin baş karakterlerinden olan 'Homelander'a benzeterek, "İsrail, kurbanın kendisi olduğuna inanmanızı istiyor. Bu tıpkı narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi. İsrail'e Süpermen'miş gibi bakıyorsunuz ama aslında onlar Homelander" ifadelerini kullandı.
Homelander, The Boys çizgi romanları ve televizyon dizisinde klasik süper kahraman konseptlerine ve özellikle Süperman'e parodi olarak yaratılmış bir karakterdir.
Homelander, Süperman'in uçabilme yeteneği, süper güçler, lazer gözleri gibi klasik özelliklerini taşır ancak klasik süper kahraman ideallerine aykırı bir karakter olarak tasvir edilir.
Karakter, kamuoyunda kusursuz bir süper kahraman olarak pazarlanırken gerçekte oldukça karanlık ve ahlaki olmayan eylemlere karışır.
Bu nedenle Homelander, geleneksel süper kahramanları sorgulayan ve bu tür karakterlerin gerçek dünyadaki etkilerini eleştiren bir parodi olarak kullanılır.
Homelander, özellikle süper kahramanların gerçek karakterlerinin arkasındaki potansiyel karanlık yönleri ve ahlaki karmaşıklıkları yansıtan bir karakter olarak tasarlanmıştır.
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