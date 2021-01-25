Moderna'nın koronavirüs aşısı, mutant virüse karşı etkili oldu.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna'nın koronavirüs aşısının, İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni türüne karşı etkili olduğu açıklandı.

Şirketten bilim insanları, aşının mutasyona uğramış virüse ve daha bulaşıcı varyantlara karşı işe yaradığını söyledi.

MODERNA'DAN YENİ TÜR VİRÜS AÇIKLAMASI

BBC'nin haberine göre, ilk aşama laboratuvar testleri, aşı tarafından tetiklenen antikorların yeni varyantları tanıyıp bunlarla savaşabileceğini gösteriyor.

Bunun, aşılanmış insanlar için geçerli olduğunu doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Koronavirüsün yeni varyantların birçok ülkede hızla yayıldığı biliniyor.