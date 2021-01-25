Euro
8.9726
-0.56%
Dolar
7.3865
-0.32%
Altın
443.01
0.27%
Borsa
1.546
0.22%
Bitcoin
254.505
6.91%
EXEN Coin
18.75
-0.95%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Moderna'nın koronavirüs aşısı, mutant virüse karşı etkili oldu

    Moderna'nın koronavirüs aşısı, mutant virüse karşı etkili oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Moderna'nın koronavirüs aşısı, mutant virüse karşı etkili oldu

    ABD merkezli ilaç şirketi Moderna'nın koronavirüs aşısının, İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni türüne karşı etkili olduğu açıklandı.

    Şirketten bilim insanları, aşının mutasyona uğramış virüse ve daha bulaşıcı varyantlara karşı işe yaradığını söyledi.

    MODERNA'DAN YENİ TÜR VİRÜS AÇIKLAMASI

    BBC'nin haberine göre, ilk aşama laboratuvar testleri, aşı tarafından tetiklenen antikorların yeni varyantları tanıyıp bunlarla savaşabileceğini gösteriyor.

    Bunun, aşılanmış insanlar için geçerli olduğunu doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

    Koronavirüsün yeni varyantların birçok ülkede hızla yayıldığı biliniyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir