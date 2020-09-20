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    Moğol grubun rock performansı

    Çin'de düzenlenen şarkı yarışmasına katılan Moğol grubun söylediği şarkı büyük beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 18:47
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    Moğol grubun rock performansı

    Hanggai isimli Moğol müzik grubu, Çin'de düzenlenen bir şarkı yarışmasına katıldı.

    Tarz olarak Moğol halk ezgilerini çağdaş rock müzikle harmanlayan grup büyük beğeni topladı.

    Moğol grubun rock performansı VİDEO

    GELENEKSELLE MODERNİ BİRLEŞTİRDİLER

    Çin'de yaşayan grup üyeleri, Çince ve Moğolca dillerinde yazdıkları yeni şarkı sözlerinin yanında, geleneksel Moğol halk sözlerini de şarkılarında kullanmakla tanınıyor.

    Grubun, geleneksel enstrümanlar ve Orta Asya halklarının kadim müzik geleneğinden gelen boğazdan çıkardıkları etkileyici sesle icra ettikleri performan Çinlileri mest etti.

    Moğol grubun rock performansı #1

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