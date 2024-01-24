Moğolistan'da tanker patladı: 20 ölü Ulan Batur'da 60 ton sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan bir tankerin patlaması sonucu, son verilere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

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AA

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da büyük bir felaket yaşandı.

Kentte 60 ton sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan bir tanker patladı.

Patlamanın ardından yangın çıktı.

Patlamayı felakete dönüştüren ise olayın yerleşim yerinde olmasıydı.

Bir alışveriş merkezinin hemen yanında çevresinde araçlar beklerken patlayan tankerdeki alevler, çevrede yangın çıkardı.

Olayın ardından çok sayıda görevli yangına müdahale etti.

20 kişi hayatını kaybetti

Moğolistan Acil Durum Bakanlığı'nın açıklamalarına göre olayda 20 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)