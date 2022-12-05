Moğolistan’da kömür sektöründeki yolsuzluğu ve ülkedeki yüksek enflasyonu protesto eden göstericiler, Hükümet Sarayı’nı basmaya çalıştı.

Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da çoğunluğu gençlerden oluşan grup, eksi 21 derece soğuğa aldırış etmeden Sukhbaatar Meydanı’nda toplanarak, kömür sektöründeki yolsuzluğu ve ülkedeki yüksek enflasyonu protesto etti.

Yolsuzluğa karışan yetkililerin yargılanmasını ve meclisin feshedilmesini talep eden göstericiler, Hükümet Sarayı’nı basmaya çalıştı. Polis, göstericilere müdahale etti.

ABD Büyükelçiliğinden uyarı

ABD’nin Ulanbator Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD hükümeti personeline ve vatandaşlarına protestolardan ve büyük kalabalıklardan kaçınma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, dün akşam yüzlerce protestocunun Sukhbaatar Meydanı’nda toplanarak cumhurbaşkanı ve başbakanın resmi konutu olan Ikh Tenger Sarayı’na yürüdüğü ancak polis tarafından engellendiği belirtildi.

Moğolistan'da yolsuzluk protestoları başkenti karıştırdı VİDEO

Yolsuzluk iddiaları protestonun fitilini ateşledi

Moğolistan’da enflasyon oranının yüzde 15,2’ye ulaşması toplumda rahatsızlık uyandırırken, kömür sanayisinde milyarlarca dolarlık yolsuzluk yapıldığına dair iddialar protestoların fitilini ateşledi.

Moğolistan makamları, kasım ayı ortasında 30’un üzerinde yetkilinin yolsuzluk iddiasıyla soruşturulduğunu açıklamıştı. Hakkında soruşturma açılanlar arasında devlete ait kömür şirketi Erdenes Tavan Tolgoi’nin CEO’su da yer alıyor. Moğol yetkililerin Çin’e gizli yollardan kömür satarak yasa dışı şekilde kazanç sağladıkları iddia edilmişti.

6,4 milyon ton kömürün Çin'de kaydı var Moğolistan'da yok

Moğol milletvekili Dorjhand Togmid, geçtiğimiz ay düzenlediği basın toplantısında 2013 yılından bu yana toplam 6,4 milyon ton kömürün Çin gümrük kayıtlarında mevcut olduğunu, ancak Moğol gümrüklerinde kaydı görünmediğini açıklamıştı.

Moğolistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının dörtte birini madencilik oluştururken, ülke ihracatının yüzde 86’sını Çin’e yapıyor. Moğolistan’ın Çin’e sattığı ürünlerin yarısından fazlasını kömür oluşturuyor.



