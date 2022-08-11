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    Moldova, Gazprom'a ağustosta doğalgaz için avans ödeyemeyecek

    Moldovagaz Başkanı Vadim Çeban, Rus enerji şirketi Gazprom'a ağustos ayında doğalgaz sevkiyatı için avans ödeyemeyeceklerini açıkladı.
    • 11.08.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 17:46
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    Moldova, Gazprom'a ağustosta doğalgaz için avans ödeyemeyecek

    Moldovagaz Başkanı Vadim Çeban, Moldova'daki doğalgaz durumunu değerlendirdi.

    Doğalgaz alımı, sevkiyatı ve dağıtımı ile ilgili masrafları karşılayamayacaklarını belirten Çeban, Moldovagaz'ın ağustos ayında yaklaşık 14 milyon 800 bin dolar değerinde açığının oluşacağı öngörüsünde bulundu.

    "Ağustos için avansı kesinlikle ödeyemeyeceğiz"

    Bu nedenle Gazprom'a ağustos ayında gaz için ödeme yapamayacaklarını söyleyen Çeban, "Temmuz ayını kapatacağız. Ancak ağustos için avansı kesinlikle ödeyemeyeceğiz." dedi.

    Çeban, Gazprom'dan ödeme erteleme talebinde bulunduklarını ancak bu konuda bir yanıt almadıklarını aktardı.

    Gazprom ve Moldovagaz arasında, 2021'de Moldova’ya Rus doğalgazı sevkiyatına yönelik anlaşmanın beş yıl uzatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

    Moldova, Gazprom a ağustosta doğalgaz için avans ödeyemeyecek #1


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