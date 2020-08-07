Dolar
7.2479
0.2669%
Euro
8.6147
0.0267%
Altın
2069.01
0.2801%
Borsa
1034.4
-5.2573%
G. Altın
480.334
0.1889%
Bitcoin
85593.2
0.0364%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C
    Moritanya'da batan göçmen botunda 39 kişi öldü

    Moritanya'da batan göçmen botunda 39 kişi öldü

    Moritanya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun alabora olduğu ve sadece bir kişinin kurtulduğu belirtildi.
    • AA
    • 07.08.2020 - 03:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Moritanya'da batan göçmen botunda 39 kişi öldü

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Charlie Yaxley, Twitter hesabından, Moritanya açıklarında yeni bir tekne faciasının yaşandığını duyurdu.

    Yaxley, botta 40 kişinin bulunduğunu kaydetti.

    SADECE 1 KİŞİ KURTULDU

    BMMYK Akdeniz Özel Temsilcisi Vincent Cochetel de Twitter'dan, olayda sadece Gineli bir göçmenin hayatta kaldığı bilgisini paylaştı.

    Cochetel, "BMMYK ve Uluslararası Göç Örgütü, bunun gibi trajedilerin önüne geçmek için çabalasa da insan kaçakçıları müşterilerine yalan söylemeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

    Moritanya da batan göçmen botunda 39 kişi öldü #1

    DAHA İYİ BİR YAŞAM UMUDUYLA YOLA ÇIKMIŞLARDI

    Daha iyi bir yaşam umuduyla yola çıkan Batı Afrikalı göçmenler, Avrupa'ya, Kanarya Adalarını geçerek, İspanya üzerinden ulaşmaya çalışıyordu.

    Bu rotanın insan kaçakçıları tarafından sık tercih edilmesi üzerine İspanyol sahil güvenlik ekipleri, önlemlerini artırmış ve geçişleri büyük ölçüde engellemeyi başarmıştı.

    Moritanya da batan göçmen botunda 39 kişi öldü #2

    Görüş Bildir