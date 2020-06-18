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Moskova'da askeri geçit provası
Rusya'da 24 Haziran'da yapılacak Zafer Günü töreni için hazırlıklar devam etti.
- AA
- 18.06.2020 - 08:45
Görüntüler, Rusya'nın başkenti Moskova'da kayda geçti.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları Rusya'da başladı.
24 Haziran'da yapılacak Zafer Günü askeri geçit töreninin Moskova'da ilk gece provası yapıldı.
RUSYA'DA TEDBİRLİ PROVA
Rus askerlerinin salgın tedbirleri kapsamınd medikal eldiven ve maske taktığı görüldü. Askeri araçlar, Tverskoy Caddesi'nden tarihi Kızıl Meydan'a ulaştı.
Moskova'da askeri geçit provası VİDEO