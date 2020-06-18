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    Moskova'da askeri geçit provası

    Rusya'da 24 Haziran'da yapılacak Zafer Günü töreni için hazırlıklar devam etti.
    • AA
    • 18.06.2020 - 08:45
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    Moskova'da askeri geçit provası

    Görüntüler, Rusya'nın başkenti Moskova'da kayda geçti.

    Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları Rusya'da başladı.

    24 Haziran'da yapılacak Zafer Günü askeri geçit töreninin Moskova'da ilk gece provası yapıldı.

    RUSYA'DA TEDBİRLİ PROVA

    Rus askerlerinin salgın tedbirleri kapsamınd medikal eldiven ve maske taktığı görüldü. Askeri araçlar, Tverskoy Caddesi'nden tarihi Kızıl Meydan'a ulaştı.

    Moskova'da askeri geçit provası VİDEO

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