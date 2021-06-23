Moskova’da hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi

Sıcaklığın 34.7 dereceye ulaşmasının ardından Moskova’da yaşayanlar, son 120 yılın en sıcak haziran gününü yaşadı. Hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü daha da artacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü, 1901'den bu yana Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşanan en sıcak haziran günü oldu.

Kentte termometreler 34.7 dereceyi gösterdi.

Rusya'nın başkentinde, önümüzdeki günlerde havanın daha da ısınması bekleniyor.

Ülkenin meteoroloji servisi Roshydromet, yükselen sıcaklıklardan küresel ısınmayı sorumlu tuttu.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ DAHA DA ARTACAK

1881'den beri kayıt tutan kurum, perşembe ve cuma günleri kentteki sıcaklığın 35 derecenin üzerinde olacağını tahmin ediyor.

Roshydromet'ten Marina Makarova, "Bu günlerde Moskova'da kaydedilen sıcaklıklardaki artış, 120 yıldır görülmemiş bir şey. Bunun nedeni küresel iklim değişikliği.” dedi.

SICAK HAVA DALGASI VE BÜYÜK YANGINLAR

Bununla birlikte, Moskova'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık Temmuz 2010’da, Batı Rusya'nın büyük bir kısmının sıcak hava dalgası ve büyük yangınlara maruz kaldığı dönemde yaşandı.

Bu süreçte 38 dereceyi bulan sıcaklıklar yaşanmıştı.

“BU KADAR SICAKLIĞA ALIŞKIN DEĞİLİZ”

Moskova'nın 600 kilometre kuzeybatısındaki St. Petersburg'da da bu ay sıcaklarlar oldukça yükseldi.

1998'den bu yana ilk kez 34 dereceye varan sıcaklıklar kaydedildi.

Sıcaklık değişimi kimisini memnun etti kimisini de alışkanlıklarının dışına itti.

“Bu kadar sıcaklığa alışkın değiliz, oldukça zor bir durum.” diyen de oldu, özellikle Rusya'nın uzun ve soğuk kışlarıyla karşılaştırıldığında değişikliği memnuniyetle karşılayan da...

SICAKLIKLAR ALARM VERİYOR

Öte yandan, iklim değişikliği ile birlikte küresel sıcaklıklar arttıkça, sıcak hava dalgalarının daha sık ve yoğun hale geleceği ve etkilerinin daha yaygın olacağı tahmin ediliyor.

Rusya’da son yıllarda sayısız sıcaklık rekoru kırıldı ve Haziran 2020'de Verkhoyansk kasabasında 38 derece sıcaklık kaydedildi.

Söz konusu ölçüm, Kuzey Kutup Dairesi üzerinde kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti.

PERMAFROSTUN ERİMESİNE KATKI SUNUYOR

Bununla birlikte yükselen cıva seviyeleri, Sibirya'da giderek artan yıkıcı sellerin ve orman yangınlarının meydana gelişinde etkili oldu.

Tüm bu faktörler, ayrıca Rusya’nın geniş topraklarının yaklaşık üçte ikisini kapsayan permafrostun erimesine de katkıda bulunuyor.