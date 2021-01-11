Moskova'da Karabağ'ın gelişimine dair ortak bildiri imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova'da bir araya geldi.

Kremlin Sarayı'ndaki görüşmede Dağlık Karabağ meselesi ele alındı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Putin, Karabağ anlaşmasının maddelerine uyulduğunu, tarafların ciddi bir ihlal ya da olayın olmadığı konusunda mutabık kaldığını belirtti.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Üç ülkenin başbakan yardımcılarının yakın zamanda bir "Karabağ gelişim planı" sunacağını belirten Putin, Karabağ'ın gelişimine dair bir ortak bildiri imzalandığını açıkladı.

"48 BİN MÜLTECİ BÖLGEYE DÖNDÜ"

Rusya'nın Karabağ'daki ara buluculuk adımlarının, bölgede istikrarlı bir ateşkesin sağlanmasına yönelik olduğunu savunan Putin, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından varılan üçlü ateşkes anlaşması istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Dağlık Karabağ'daki durum sakin, 48 bin mülteci şimdiden bölgeye döndü." ifadelerini kullandı.

ENGELLERİN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Sınır hatlarının netleştirilmesi, barış gücü askerlerinin durumu gibi konularda ileriye dönük adımların belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Putin, üçlü bir çalışma grubunun ticaret, ulaşım ve ekonomi önündeki engellerin kaldırılması için çalışacağını belirtti.

"ULAŞIM AĞLARININ AÇILMASI İKİ ÜLKENİN DE YARARINA"

Rus lider, Aliyev ve Paşinyan ile görüşmesinin olumlu havada geçmesini ve Karabağ'daki durumun çözümüne katkıda bulunmasını umduğunu söyledi.

Aliyev de "Ulaşım ağlarının açılmasının her iki ülkenin de yararına olacağını ve bölge ülkelerinin de bu adımı takip edeceğini umuyorum" ifadesini kullandı. Paşinyan ise Karabağ konusunu müzakere etmeye açık olduklarını belirtti.