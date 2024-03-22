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Moskova'da konser salonuna saldırı anı kameraya yansıdı

Moskova'da konser salonuna saldırı anı kameraya yansıdı Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Onlarca ölü ve yaralının olduğu saldırı anı ise alanda bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.