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Rusya'nın başkenti Moskova büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonunda saldırı düzenlendi.
En az 4 kişinin saldırdığı ifade edildi
Rus medyasına göre konser öncesi, ellerinde otomatik silahlar olan kamuflaj giymiş en az 4 kişi salona girdi ve insanların üzerine ateş açtı.
Salonun boşaltıldığı bilgisi paylaşıldı.
Kameralara yansıdı
Saldırı anı ise içerde bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.
Patlama yaşandı
Saldırının ardından binada patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi.
Ancak patlamanın sebebi bilinmiyor.
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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