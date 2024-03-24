Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan konser salonuna düzenlenen terör saldırısı, ardında ağır hasar bıraktı.
Crocus City Hall adlı salona saldırıda onlarca can kaybı yaşanırken, binada geniş çaplı yıkım oluştu.
Yetkililer, yıkımın boyutu hesaplamak için düğmeye bastı. Bu kapsamda itfaiye ekipleri, enkaz kaldırma çalışmaları için harekete geçti.
Saldırıya uğrayan bina havadan görüntülendi
Crocus binasının karşı karşıya kaldığı saldırının boyutu havadan kayıt altına alındı. Görüntüde, binanın ne derece yıkım yaşadığına ilişkin anlar yer alıyor.
Başkent Moskova'daki binada tahribat sonrası oluşan enkaz yığınını kaldırma çalışması devam ediyor.
Saldırıyı DEAŞ üstlendi
Konser salonuna düzenlenen saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, teröristlerin Rusya'ya geçişinin Ukrayna tarafının yardımıyla sağlandığını ileri sürdü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış