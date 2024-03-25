Moskova'daki saldırı sonrası Fransa alarmda: Tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı Başbakan Attal, ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdiklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen ve onlarca ölüme yol açan terör saldırısı sonrası Fransa alarm durumuna geçti.

Paris yönetimi, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından güvenlik seviyesini artırdı.

Fransa'da terör tehdidi seviyesi, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle en üst düzeye çıkarıldı.

"Ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkardılar"

Başbakan Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından X'ten paylaştığı mesajında şöyle dedi:

(Moskova'daki) saldırının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği iddiası ve ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik: Saldırı acil durumu.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısında 137 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Halka açık etkinlikler iptal edildi

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.