Moskova'daki saldırıyla ilgili 11 kişi yakalandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan terör saldırısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Konser salonunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda, saldırganlar sivilleri hedef alarak yakın mesafeden kurşun yağdırdı.
Ardından rotalık kan gölüne dönerken, korku içinde kaçmaya çalışan vatandaşlar da cehennemi yaşadı.
Salonda kullanılan patlayıcılar nedeniyle alanda yangın da çıktı ve salonun çatısı çöktü.
Dünyanın gündemine oturan olaya ilişkin görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Saldırı anları kan dondurdu.
11 kişi gözaltında
Bugün ise yaşanan yeni gelişmede, saldırının failleri tespit edildi.
Kremlin'den gelen açıklamada 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Saldırıyla doğrudan ilişkili 4 kişi de aralarında
Yakalananlardan 4'ünün ise saldırıyla doğrudan ilişkili olduğu açıklandı.
Can kaybı ise 93'e yükselirken yaralı sayısı da 146 oldu.
Şüphelilerin fotoğrafları paylaşıldı
Öte yandan Rus medyası, saldırıya karışan 4 şüphelinin de fotoğrafını yayınladı. Buna göre şüphelilerin tamamının Tacikistan vatandaşı olduğu anlaşıldı.
Polis merkezlerine gönderilen fotoğraflarda saldırganların silahlı olduğu, patlayıcı taşıma ihtimallerinin olduğu ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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