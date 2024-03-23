Moskova'daki saldırıyla ilgili 11 kişi yakalandı Moskova'da dün gerçekleştirilen terör saldırısının ardından yakalanan 11 kişiden 4'ünün saldırıyla doğrudan bağlantısı olduğu belirtildi. Rus medyası dört şüphelinin de fotoğrafını paylaştı.

AA

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan terör saldırısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Konser salonunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda, saldırganlar sivilleri hedef alarak yakın mesafeden kurşun yağdırdı.

Ardından rotalık kan gölüne dönerken, korku içinde kaçmaya çalışan vatandaşlar da cehennemi yaşadı.

Salonda kullanılan patlayıcılar nedeniyle alanda yangın da çıktı ve salonun çatısı çöktü.

Dünyanın gündemine oturan olaya ilişkin görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Saldırı anları kan dondurdu.

11 kişi gözaltında

Bugün ise yaşanan yeni gelişmede, saldırının failleri tespit edildi.

Kremlin'den gelen açıklamada 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırıyla doğrudan ilişkili 4 kişi de aralarında

Yakalananlardan 4'ünün ise saldırıyla doğrudan ilişkili olduğu açıklandı.

Can kaybı ise 93'e yükselirken yaralı sayısı da 146 oldu.

Şüphelilerin fotoğrafları paylaşıldı

Öte yandan Rus medyası, saldırıya karışan 4 şüphelinin de fotoğrafını yayınladı. Buna göre şüphelilerin tamamının Tacikistan vatandaşı olduğu anlaşıldı.

Polis merkezlerine gönderilen fotoğraflarda saldırganların silahlı olduğu, patlayıcı taşıma ihtimallerinin olduğu ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)