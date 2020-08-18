Mossad Başkanı Yossi Cohen, BAE'ye gitti

İsrail istihbarat servisinin başındaki isim, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Al Nahyan'la görüştü.

İsrail-BAE normalleşmesinin ardından Abu Dabi'ye dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti.

BAE resmi ajansı WAM’nın haberine göre, Mossad Başkanı Yossi Cohen, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayıd Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİNİ GÖRÜŞTÜLER

Al Nahyan ile Cohen, iki ülke arasında güvenlik konusunda iş birliği ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede koronavirüsle mücadele konusu da ele alındı.

BAE-İSRAİL ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail'de dalgalanan BAE bayrakları ViDEO