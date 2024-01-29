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Mossad için çalıştılar iddiası: İran, 4 şüpheliyi idam etti

Mossad için çalıştılar iddiası: İran, 4 şüpheliyi idam etti İsrail istihbaratı için çalıştığı öne sürülen şüphelilerin savunma sanayii tesisine saldırı planladığı iddia edildi. Suçlamaların odağındaki isimler için idam kararı verildi.