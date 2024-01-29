Mossad için çalıştılar iddiası: İran, 4 şüpheliyi idam etti

İran, İsrail adına çalıştığını iddia ettiği dört kişiyi idam etti.
İsmi açıklanan şüphelilerin, Mossad için harekete geçtikleri ve savunma sanayii tesisine saldırı düzenlemeyi planladığı öne sürüldü.
İsrail istihbarat servisi adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla yargılanan şüphelilerin cezası infaz edildi.
4 şüpheli idam edildi
Fars Haber Ajansı'na göre; Muhammed Feramerzi, Muhsin Mazlum, Vefa Azerbar ve Pejman Fatihi, sabah saatlerinde idam edildi.
Savunma sanayi tesisine saldırı hazırlığı
Rejim muhalifi Komala örgütüne mensup olduğu öne sürülen kişilerin, Irak'ın kuzeyinden İran'a sızdıkları, İsfahan'daki bir savunma sanayii tesisine saldırı planı hazırlığındayken gözaltına alındıkları belirtilmişti.
Geçen yıl idama mahkum edildiler
Söz konusu 4 kişi, 18 Eylül 2023'te İsrail istihbarat servisi Mossad'a çalışmaktan idama mahkum edilmişlerdi.
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