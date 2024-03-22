Mozambik'te 42 aslan ve 20 fil öldüren avcıya 30 yıl hapis Mozambik'te 42 aslan, 20 fil ve 4 gergedanı öldürmekle suçlanan kaçak avcıya 30 yıl hapis cezası verildi.

AA & Ensonhaber

Mozambik Ulusal Radyosu'nun bildirdiğine göre, Maputo'nun başkentinde, kaçak avcı Chabane Assuba'nın davası görüldü.

42 aslan, 20 fil ve 4 gergedanı avladı

Yargılama sonucunda Assuba, 42 aslan, 20 fil ve 4 gergedan avlamakla suçlandı ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Assuba ayrıca, kara para aklama ve yasaklı hayvanları katletme suçlarından da para cezasına çarptırıldı.

Güvenlik güçleri, Aralık 2022'de Assuba'nın evinde gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda hayvan kalıntısı ele geçirmişti.