Mozambik'te çok sayıda mahkum kayıplara karıştı

AA & Ensonhaber

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in Maputo şehrinde bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede gardiyanları etkisiz hale getiren çok sayıda mahkum silahlanarak hapishaneden kaçtı.

NOEL KUTLAMALARINI FIRSAT BİLDİLER

Ulusal basındaki haberlere göre sosyal medyada şehirde ellerinde kelepçelerle dolaşan bir adamın görüntüleri yayılırken bazı kullanıcılar mahkumların Noel kutlamalarından, bazılarıysa ülkede devam eden protestoların neden olduğu kargaşadan faydalanarak kaçtığını belirtti.

Kaçan mahkumların sayısı henüz netleşmedi.