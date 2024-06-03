MSB açıkladı: 25 bin uzman erbaş alınacak Milli Savunma Bakanlığı 25 bin uzman erbaş alımı yapacak. İşte detaylar..

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı tarafından piyade, tankçı, topçu, hava savunma, istihkâm, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner sınıfları için toplamda 25 bin uzman erbaş alımı yapılacak.

Ön başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Kimler başvurabilir, başvuru koşulları neler

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

(4) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

(7) Sözleşmeli erbaş ve erlerden;

(a) Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapıyor olmak,

(b) Başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içinde olmak,

(c) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(ç) Müteakip sözleşme dönemi içerisinde olup başvuruları uygun görülenlerin, uzman erbaş temel eğitimine sevk edilinceye kadar sözleşmeli er/erbaş görevine devam ediyor olmak ve Ek-2'te yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

(d) Başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için 3'üncü madde, a fıkrası, 2'nci bentte belirtilen yaş şartı uygulanacak [2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)],

(8) Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

Başvuru nasıl ve ne zaman yapılabilecek

(1) Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Başvuru esnasında;

(a) Öğrencilik veya mezuniyet bilgisini, bilgilerim sayfasında yer alan "Eğitim Bilgileri" kısmından "Eğitim Bilgisi Ekle" bölümünden en son mezun olduğu eğitim bilgisinin girilmesi ve "Diploma/Denklik Belgesi" alanına "Diploma (MEB Onaylı) Belgesi"nin,

(b) Askerliğini yapmış veya yapan adayların, bilgilerim sayfasında yer alan "Diğer Bilgi/Belgeler" kısmından "Askerliğini Yapmış veya Yapıyor Olanlar İçin Askerlik Durum Belgesi"nin,

(c) Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan adayların "Sözleşmeli Erbaş ve Erler İçin Görev Yeri Belgesi"nin (sözleşme sürelerini gösterecek şekilde) yüklenmesi gerekmektedir.

Başvurular hangi durumda geçersiz

(1) Başvuru şartlarını taşımadıkları hangi aşamada olursa olsun tespit edilen/anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

(2) Görevdeyken başvuru yapan sözleşmeli erbaş ve erlerden, değerlendirme aşamaları devam ederken 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu 4'üncü maddesi gereği 7'nci hizmet yılını dolduranların adaylıkları sonlandırılacaktır.

Başvuru sonuçları ne zaman ve nerede yayınlanacak

(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih; aday başvuru miktarına göre planlama yapılarak, idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girmeleri zorunludur. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda dilekçeyle Personel Temin Daire Başkanlığına müracaat etmeleri önem arz etmektedir. Aksi durumda aday ile iletişim kurulamamasından Personel Temin Daire Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.