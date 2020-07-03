MSB: Avaşin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

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Operasyonda teröristin üzerinden 1 silah ve 2 adet el bombası çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesi, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, komandolar tarafından operasyon düzenlendi.

AVAŞİN'DE OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Avaşin'de kahraman komandolarımız tarafından tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 1 terörist, 1 adet AK-47 P. Tf. ve 2 adet el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi."