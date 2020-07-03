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    MSB: Avaşin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Operasyonda teröristin üzerinden 1 silah ve 2 adet el bombası çıktı.
    • İHA
    • 03.07.2020 - 11:30
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    MSB: Avaşin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi #1

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesi, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kararlılıkla sürüyor.

    Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, komandolar tarafından operasyon düzenlendi.

    AVAŞİN'DE OPERASYON

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

    "Irak kuzeyi Avaşin'de kahraman komandolarımız tarafından tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 1 terörist, 1 adet AK-47 P. Tf. ve 2 adet el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi."

    MSB: Avaşin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi #2

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