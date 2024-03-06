MSB, NATO tatbikatının görüntülerini paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Polonya'da düzenlenen askeri tatbikatla ilgili görüntüleri paylaştı. Tatbikata 90 bin askerin katıldığı belirtildi.

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AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı.

Tatbikat kapsamında icra edilen "Dragon 2024" askeri hareketliliğine ilişkin çarpıcı anlara yer verildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Polonya'nın Korzeniewo bölgesinde "Dragon 24" askeri savunma tatbikatı gerçekleştirildiği ifade edildi.

90 bin asker katıldı

Tatbikatlara, İsveç'in yanı sıra tüm NATO ülkelerinden yaklaşık 90 bin askerin katıldığı belirtildi.

Askerlerin, tank taşıyabilen hareketli köprü ile Vistül Nehri'nde "nehir geçiş harekatı" gerçekleştirirken helikopterlerin de tatbikatta gözlem yaptığı bildirildi.

Paylaşımda, tatbikattan görüntülere de yer verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)