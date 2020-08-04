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Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında tankların manevraları yer aldı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak yaptığı tatbikat devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarıyla askerlerin drone ile çekilen görüntüleri yer aldı.

MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı ViDEO

"KÜKREYEN ASLANLARIZ"

Azerbaycan'da icra edilen tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtilen paylaşımda, "Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız. Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız." ifadelerine yer verildi.