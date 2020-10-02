MSB'den Libya Milli Mutabakat Hükümeti'ne destek vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, eğitim, yardım ve danışmanlık alanında Libya'ya desteğini yineledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edildiği hatırlatıldı.

Libya'da, BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne desteğin sürdürüleceği bildirildi.

"DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Paylaşımda, "Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek." ifadesine yer verildi.