Muhalefet lideri İsrail'in dış ilişkilerinde çöküş yaşandığını belirtti İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, ülkesinde ihmalkar olarak nitelendirdiği bir hükümetin varlığı nedeniyle Tel Aviv'in dış ilişkilerinde çöküşe tanık olduğunu ifade etti.

AA & Ensonhaber

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Kanada hükümetinin İsrail'e silah satışını durdurma kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kanada'nın İsrail'e silah tedarikini durdurma kararının yanlış, zararlı ve tehlikeli olduğunu savunan Lapid, ülkesinin aşırılıkçı ve sert bir terör örgütüne karşı savaş yürüttüğünü, Kanadalıların gerçekte ne olduğunu anlamadıklarını ileri sürdü.

Lapid, "Bu, İsrail'in dış ilişkilerinin kötü yönetilen ihmalkar bir hükümet yüzünden çöktüğüne tanık olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor" ifadesini kullandı.

Kanada, İsrail'e silah satışına son verecek

Toronto Star gazetesine konuşan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Avam Kamarası tarafından Filistin hakkında kabul edilen önergenin bağlayıcı olmamasına rağmen Kanada hükümetinin bundan sonra İsrail'e silah ihracatını durduracağını söylemişti.

Askeri mal ve teknoloji ihracatına yönelik izinleri onaylama ve reddetme yetkisi bulunan Joly, yapılan bu değişikliğin sembolik kalmayacağını, önemli olduğunu vurgulamıştı.