Muhsin Fahrizade için tören düzenlendi

Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren İranlı nükleer bilimci için iki ayrı yerde cenaze töreni gerçekleştirildi.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, başkent Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı da olan Fahrizade, saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEŞHED VE KUM'DA CENAZE TÖRENİ

Fahrizade için Meşhed ve Kum'da cenaze töreni düzenlendi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Rezevi Horasanı eyaletinin merkezi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde dün ve Kum kentindeki Masume Türbesi'nde bugün düzenlenen törene Fahrizade'nin ailesi, bazı din adamları ile siyasi yetkililer katıldı.

YARIN DEFNEDİLECEK

Fahrizade için Kum kentinde cenaze namazı da kılınırken, Meşhed ve Kum'daki törenlerin önceden zaman belirtilmeksizin, halk ve gazetecilerin katılmasına izin verilmeden yapıldığı kaydedildi.

İranlı bilim adamı Fahrizade'nin cenazesi, yarın başkent Tahran'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İran Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer programının mimarlarından bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Fahrizade'nin korumaları ile saldırganlar arasında çatışmanın çıktığı kaydedilmişti.

ADI, NETANYAHU'NUN SUNUMUNDA GEÇTİ

Fahrizade'nin adı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

"İSRAİL'İN ROLÜNÜ GÖSTERİYOR"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İranlı üst düzey bir bilim insanının teröristler tarafından hedef alındığını ifade ederek, "Bu alçaklık, İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte faillerin umutsuz savaş kışkırtıcılığını gösteriyor.

İran, uluslararası topluma, özellikle de Avrupa Birliği'ne utanç verici çifte standartlarına son verme ve bu devlet terörünü kınama çağrısında bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN İSRAİL'E TEHDİT

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: GERGİN GÜNLER BİZİ BEKLİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fahrizade’nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin, "Size Orta Doğu’da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.