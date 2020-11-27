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    Murat Karayılan: CHP'ye daha yakınız

    Murat Karayılan: CHP'ye daha yakınız

    Terör örgütü PKK elebaşı Karayılan, İsrail merkezli gazeteye yaptığı açıklamada, AK Parti-MHP ittifakına karşı olduklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 09:02
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 09:25
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    İsrail basını, PKK'lı terörist Murat Karayılan ile röportaj yaptı.

    Jerusalem Post gazetesinin Karayılan'a güzellemeler yaptığı haberinde terör örgütü elebaşının "Türkiye'ye karşı 'barışçıl mücadele' çağrısı" bulunduğu aktarıldı.

    "Sorunlarımızı barışçıl yöntemlerle çözmekte ısrar ediyoruz" dediği belirtilen Karayılan'ın, Ankara'nın gözünde işaretli bir varlık olduğu, özellikle Türk silahlı insansız hava araçlarının son aylarda PKK'lı teröristlere yönelik etkili operasyonlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

    'CHP İLE ŞİMDİ DAHA MI YAKINSINIZ' SORUSU

    Terör örgütü elebaşına "Atatürk'ün ideallerine karşı çıkmanıza rağmen, CHP gibi Atatürk'ün vizyonuna daha yakın olan partilere şimdi daha mı yakınsınız?" sorusu yöneltildi.

    "AK PARTİ-MHP İTTİFAKINA KARŞI ÇIKTIKLARI İÇİN..."

    AK Parti-MHP ittifakına karşı olduklarını açıkça dile getiren eli kanlı örgütün lideri, "CHP, Kürt meselesine gelince AK Parti'yle aynı fikirde ama biz AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka karşı çıktıkları için başka konularda da onlarla (CHP) hemfikiriz." diye konuştu.

    Murat Karayılan: CHP ye daha yakınız #1

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