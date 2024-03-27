Müslüman askerlerle iftar yemeğine katılan Zelensky: Selamünaleyküm Zelensky, Müslüman toplumla iftar programında bir araya geldi. Ukrayna lideri, "Ukraynalı Müslüman toplumu için Rus terörünün yaşanmadığı tek bir sakin gün olmadı" dedi.

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ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesindeki Müslüman toplumunun iftar programına katıldı.

Konuşmasına "Selamünaleyküm" diyerek başlayan Zelensky, İslam dinine mensup askerlerin de katıldığı iftar programına ilişkin görüntüleri X hesabından paylaştı.

Geçen yıl yeni bir gelenek başlattıklarını söyleyen Zelensky, "Kutsal Ramazan'ı hep birlikte kutluyoruz." dedi.

"Ukraynalı Müslümanlar için tek bir sakin gün olmadı"

Birlik olmanın her zaman önemli olduğunun altını çizen Zelensky, şöyle devam etti:

Savaş ve kötülüğün darbeleri hayatın gölgesinde kaldığında birlik olmak daha da önemli hale gelir.



Bu yıl Ramazan'ın başladığı 11 Mart'tan bu yana, tüm Ukraynalılar ve Ukraynalı Müslüman toplumu için Rus terörünün yaşanmadığı tek bir sakin ve güvenli gün olmadı.

"Putin mutlaka kaybetmeli"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kutsal ve değerli hiçbir şey olmadığını savunan Zelensky, şunları söyledi:

Kimin acıya maruz kalacağı ve hangi inancın yok edileceği umurunda değil çünkü kendisi sadece şiddete inanıyor. Mutlaka kaybetmeli.



Bunun için tüm halkımız, ortak çıkar doğrultusunda çaba gösteriyor.

"Bu Ramazan hepimize destek olsun"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, mesajını şu ifadelerle tamamladı: