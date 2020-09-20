Musul ve Türkiye arasında demiryolu inşa edilecek

Musul ve Türkiye arasında demiryolu inşa edilecek

Ray hattıyla, kara sınır kapısındaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Musul Valisi Necim el Cuburi, Irak basınına açıklamalarda bulundu.

Cuburi, Türk firmalarının desteğiyle mühendislerden oluşan bir ekibin iki ülke arasında yeni modern bir ray hattını önümüzdeki günlerde döşemeye başlayacağını ifade etti.

TÜRKİYE SINIRINA DOĞRU İNŞA EDİLECEK

Musul kent merkezi ve Türkiye sınırına doğru inşa edilecek ray hattının kara sınır kapısındaki yoğunluğu azaltmaya yönelik olduğunun altını çizen Cuburi, projenin bütçesi ve maliyeti hakkında detay vermedi.

Türkiye ve Irak arasında ticaret ve uluslararası geçişler için genellikle Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı kullanılıyor.

TİCARET HACMİ 15 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, şubatta yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2019'da 15 milyar 800 milyon dolar civarında olduğunu bildirmişti.

Necim el Cuburi