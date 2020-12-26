- Haberler
- Dünya Haberleri
- Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya'da da görüldü
Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya'da da görüldü
İspanya'da, 4 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği bildirildi.
- İHA
- 26.12.2020 - 14:42
İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni türü giderek yayılıyor.
İSPANYA'DA 4 MUTASYONLU VAKA
İspanya'da, Madrid bölgesel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de mutasyona uğrayan koronanın yeni türüne İspanya'da da rastlandığı duyuruldu.
Madrid bölgesel hükümeti yetkilisi Antonio Zapatero basın toplantısında, tespit edilen 4 vakanın kısa süre önce İngiltere'den gelen kişilerle ilgili olduğunu belirtti.