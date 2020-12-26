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    Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya'da da görüldü

    İspanya'da, 4 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği bildirildi.
    • İHA
    • 26.12.2020 - 14:42
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    Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya'da da görüldü

    İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni türü giderek yayılıyor.

    İSPANYA'DA 4 MUTASYONLU VAKA

    İspanya'da, Madrid bölgesel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de mutasyona uğrayan koronanın yeni türüne İspanya'da da rastlandığı duyuruldu.

    Madrid bölgesel hükümeti yetkilisi Antonio Zapatero basın toplantısında, tespit edilen 4 vakanın kısa süre önce İngiltere'den gelen kişilerle ilgili olduğunu belirtti.

    Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya da da görüldü #1

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