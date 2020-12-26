Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya'da da görüldü

Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya'da da görüldü

İspanya'da, 4 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği bildirildi.

İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni türü giderek yayılıyor.

İSPANYA'DA 4 MUTASYONLU VAKA

İspanya'da, Madrid bölgesel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de mutasyona uğrayan koronanın yeni türüne İspanya'da da rastlandığı duyuruldu.

Madrid bölgesel hükümeti yetkilisi Antonio Zapatero basın toplantısında, tespit edilen 4 vakanın kısa süre önce İngiltere'den gelen kişilerle ilgili olduğunu belirtti.