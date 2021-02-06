Myanmar halkı askeri darbeyi protesto için sokaklara çıktı

1 Şubat'da gerçekleşen Myanmar askeri darbesine karşı olan halk, sokaklara döküldü. Demokrasiye dönüş talebi ile binlerce kişi meydanları doldurdu.

1 Şubat askeri darbesinin ardından, Myanmar halkı protesto için sokaklara döküldü.

Yaklaşık 1000 protestocu demokratik bir yönetim için cuntaya karşı sokağa çıktı.

Protestocuların çoğu, fabrika işçileri ve öğrencilerden meydana geldi. Darbe karşıtı olan kalabalık, sabah saatlerinde başkent Yangon'da toplandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

'Askeri diktatörlüğe hayır', 'Kahrolsun diktatörlük, yaşasın demokrasi' sloganları atarak yürüyen grup, polis müdahalesi ile karşılaştı.

TENCERE, TAVA İLE PROTESTO

Myanmarlılar, dün gece darbeyi bir kez daha balkonlarında tencere ve tavalara vurarak protesto etti.

SOSYAL MEDYA YASAKLANDI

Askeri cunta, protestoların organize edilmesini önlemek amacıyla sosyal paylaşım sitesi Facebook'un ardından Twitter ve Instragram'a da erişim kısıtlaması getirmişti.

SEÇİMLERDE HİLE İDDİASI

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı.

Ordu yanlısı gösteriler düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

ORDU YÖNETİME EL KOYDU

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

PARTİ MERKEZİNE BASKIN

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

DARBEYE KARŞI PROTESTO ÇAĞRISI

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

BM, DARBEYE KARŞI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, askeri darbenin başarısız olması için tüm aktörleri ve uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.