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    Myanmar'da 300 milletvekilinden askeri cunta yönetimine karşı ortak bildiri

    Myanmar'da yaklaşık 300 milletvekili, darbeyle yönetime el koyan askeri cunta yönetimini reddeden ortak bildiri yayımladı.
    • AA
    • 07.02.2021 - 00:05
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    Myanmar'da 300 milletvekilinden askeri cunta yönetimine karşı ortak bildiri

    Myanmar basınındaki habere göre, dün yaklaşık 300 milletvekili, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayınladıkları videoyla halkın tek ve gerçek temsilcilerinin kendileri olduğunu belirtti.

    "DARBE YÖNETİMİNİ KABUL ETMİYORUZ"

    Darbe yönetimini kabul etmediklerini vurgulayan milletvekilleri, seçmenleri adına demokrasi mücadelesine devam edeceklerini bildirdi.

    Myanmar da 300 milletvekilinden askeri cunta yönetimine karşı ortak bildiri #1

    ORDU, 1 ŞUBAT'TA YÖNETİME EL KOYDU

    Bu arada, Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı protestolar devam ediyor.

    Askeri cunta, protestoların düzenlenmesini önlemek amacıyla mobil internet erişimini askıya almış, sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'a erişim kısıtlaması getirmişti.

    Myanmar da 300 milletvekilinden askeri cunta yönetimine karşı ortak bildiri #2

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