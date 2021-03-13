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    Myanmar’da darbe karşıtı gösterilerde 5 kişi daha öldürüldü

    Askeri darbenin ardından protestoların devam ettiği Myanmar’da cunta, 5 kişinin daha ölümüne sebep oldu.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 13:48
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    Myanmar’da darbe karşıtı gösterilerde 5 kişi daha öldürüldü

    Myanmar’da 1 Şubat tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ardından sular durulmuyor.

    Cunta karşıtı halkın meydanlardaki protestoları devam ederken, ülkede 1988 yılında güvenlik güçleri tarafından öldürülen Phone Maw'ı anmak için Mandalay kentinde gece saatlerinde bir oturma eylemi düzenlendi.

    ATEŞ AÇILDI

    Güvenlik güçleri, eyleme katılanlara ateş açtı. Müdahale sonucu 2 kişi hayatını kaybederken birçok kişinin ise yaralandığı açıklandı.

    Myanmar’da darbe karşıtı gösterilerde 5 kişi daha öldürüldü #1

    2 KİŞİ ÖLDÜ

    Ayrıca, Pyay bölgesinde devam eden darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 1 kişi, Yangon’daki protestolarda ise 2 kişinin öldüğü bildirildi.

    Myanmar’da darbe karşıtı gösterilerde 5 kişi daha öldürüldü #2

    ÖĞRENCİLER DARP EDİLDİ

    Dün gece başlayan protestolarda Yangon kentinin Tharkayta bölgesinde gözaltına alınan 3 öğrenci, güvenlik güçleri tarafından darp edildi.

    Gençlerin darp edildiği anlar görgü tanıkları tarafından kaydedildi. Gençlerin sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi.

    Myanmar’da darbe karşıtı gösterilerde 5 kişi daha öldürüldü VİDEO

    GERÇEK MERMİ İLE MÜDAHALE EDİLDİ

    Ayrıca güvenlik güçlerinin protestoculara biber gazı, sersemletici el bombaları, plastik ve gerçek mermiler ile müdahale ettiği, gözaltına alınan vatandaşların darp edildiği görüldü.

    SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Sosyal medya üzerinden Myanmar halkı tarafından paylaşılan görüntülerde, sokakların savaş alanına döndüğü görüldü.

    Myanmar’da darbe karşıtı gösterilerde 5 kişi daha öldürüldü #3

    GERİ ADIM ATILMADI

    Birçok ülke tarafından darbeci yönetime karşı tepki gelmesine rağmen, cunta yönetiminin geri adıma atmadığı görüldü.

    BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    1988 yılında Phone Maw'ın güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından askeri hükümete karşı geniş çaplı protestolar düzenlenmişti. Ordunun protestoları bastırmak için uyguladığı şiddet sonucu yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

    Myanmar’da darbe karşıtı gösterilerde 5 kişi daha öldürüldü #4

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