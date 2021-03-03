Askeri darbeyle birlikte seçilmiş hükümet görevlilerinin gözaltına alınmasının ardından başlayan gösteriler sürerken, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'da yapılan askeri darbe sonucunda vatandaşlar sokağa döküldü.

Seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçleri gerçek mermi kullandı.

Güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken, halk eylemlerine ara vermedi.

GRUPLAR AÇIKLAMA YAPTI

Protestolarda yer alan grupların açıklamalarında, bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu Mandalay'da 7 kişinin, Yangon, Magway ve Myingyan şehirlerinde ise toplam 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Myanmar'da göstericilerin darbe karşıtı protestoları sürüyor - FOTO GALERİ



14 YAŞINDAKİ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Protestoculardan bazılarına keskin nişancıların ateş ettiği öne sürülürken, Myingyan'da yaşamını yitiren protestocunun 14 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu açıklandı.

Yangon'da güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan arbedenin ardından yaklaşık 300 protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.

ASEAN'DAN MYANMAR'A BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Öte yandan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), dün Myanmar'daki krizi görüşmek üzere üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla çevrim içi ortamda yapılan görüşmenin ardından yayımladığı ortak açıklamada, Myanmar'daki askeri hükümete, "yapıcı diyalog ve uzlaşma eşliğinde sorunlara barışçıl çözüm getirme" çağrısı yaptı.

"AZAMİ İTİDAL ÇAĞRISINDA BULUNDUK"

ASEAN'ın açıklamasında, "Myanmar'daki son durumdan ötürü endişelerimizi dile getirmenin yanı sıra taraflara şiddeti ilerletmekten kaçınma ve azami itidal çağrısında bulunduk." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, darbe kapsamında gözaltına alınan seçilmiş hükümet üyelerinin serbest bırakılması ve demokrasinin yeniden tesis edilmesi çağrısı da yapıldı.

ŞİDDETE BAŞVURMAMA ÇAĞRISI YAPILDI

ASEAN dışişleri bakanlarının dünkü görüşmenin ardından Endonezya, Malezya, Singapur ve Filipinler'in dışişleri bakanları, Myanmar'a "darbe karşıtı protestoculara karşı şiddete başvurmama" çağrısında bulunmuş, gözaltına alınan seçilmiş hükümet üyelerinin de serbest bırakılmasını talep etmişti.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

28 Şubat'ta Yangon şehrindeki protestolara güvenlik güçleri, gerçek mermi ve el bombası kullanarak müdahalede bulunmuş ve BM'nin açıklamasına göre, bir günde 18 protestocu hayatını kaybetmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.