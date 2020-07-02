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    Myanmar'da maden ocağı çöktü: 113 ölü

    'Yeşim taşı' çıkarılan madende meydana gelen toprak kaymasının ardından çok sayıda madenci toprak altında kaldı.
    • DHA
    • 02.07.2020 - 11:35
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    Myanmar'da maden ocağı çöktü: 113 ölü #1

    Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki Hpakan bölgesinde, aşırı yağışlar heyelana sebep oldu.

    Toprak kaymasının yaşandığı bölgede yer alan, 'yeşim taşı' çıkarılan maden çöktü.

    CAN KAYBI ARTABİLİR

    Yüzlerce madencinin toprak altında kaldığı bölgede yetkililer, şu ana kadar 113 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

    2015'TE DE AYNI FELAKET YAŞANDI

    Hpakan’da yeşim taşı çıkarılan madende 2015 yılında meydana gelen toprak kaymasında, 100’den fazla madenci yaşamını yitirmişti. Felaketin ardından maden yetkili yaptığı açıklamada, “Bazı insanlar tüm aile üyelerini kaybetti.” ifadelerini kullanmıştı.

    Myanmar'da maden ocağı çöktü: 113 ölü #2

    Myanmar'da maden ocağı çöktü: 113 ölü #3

    Myanmar'da maden ocağı çöktü: 113 ölü #4

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