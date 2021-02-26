Myanmar'da ordu, sivil halka ateş açtı

Darba karşıtı gösteri yapan protestoculara karşı Myanmar’da, güvenlik güçleri tarafından ateş açıldı. O anlar kameralara yansıdı.

1 Şubat tarihinde askeri bir darbe ile ordunun yönetime el kodu Myanmar’da, darbe karşıtları tarafından yapılan protestolar devam ediyor.

Meydanlara inen darbe karşıtı halk ve güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar meydana geldi.

Son olarak ülkenin en büyük kenti Yangon’da gerçekleştirilen darbe karşıtı gösterileri dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin, protestoculara ateş açtığı bildirildi.

O anlar kameralara yansıdı.

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PANİK YAŞANDI

Kameralara yansıyan görüntülerde protestolar sırasında silah sesi duyuldu. Büyük paniğin yaşandığı gösteriler sırasında protestocuların can havli ile kaçtıkları görüldü.

Protestocular daha sonra farklı noktalarda tekrar bir araya geldi.

"GELECEĞİMİZ İÇİN ÖNEMLİ"

Olaylar hakkında açıklama yapan 21 yaşındaki Nyein Chan Sithu isimli bir vatandaş, şu sözleri kaydetti:

"Bu geleceğimiz için çok önemli. İnsanlara saygılı davranan bir hükümet istiyoruz. Benim neslim bir cunta ile savaşan son nesil olacak.”





EL BOMBASI KULLANILDI

Protestocuları dağıtmak için güvenlik güçleri tarafından el bombası kullanıldı. Ayrıca biri Japon gazeteci olmak üzere çok sayıda kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

General Min Aung Hlaing, protestolara müdahale sırasında asgari güç kullandığını savunsa da şu ana kadar ülke genelindeki protestolarda en az 3 kişi hayatını kaybetti.