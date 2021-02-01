Myanmar'da yapılan askeri darbe Japonya'da protesto edildi

Myanmar'da yapılan askeri darbe Japonya'da protesto edildi

Askeri darbe neticesinde Myanmar ordusu, Japonya'da da protesto edildi.

Myanmar'da ordu tarafından seçilmiş hükümete karşı gerçekleştirilen darbeye karşı Tokyo'da yaşayan Myanmar vatandaşları, United Nations University'de bir protesto gerçekleştirdi.

Darbe karşıtı miting sırasında Myanmar Ordu Şefi Min Aung Hlaing'e ait resimlerin yerlerde olduğu görüldü.

Göstericilerin ellerinde bulunan pankartlarda, Myanmar Ordu Şefi Min Aung Hlaing'e karşı "Utan diktatör! Seni asla affetmeyeceğiz." ifadeleri yer aldı.

MYANMAR'DA DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine ülke yönetimine bir yıllığına el koyduğunu duyurmuştu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Ülkede ordu, ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi'ni (USDP) destekliyor.