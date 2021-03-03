Myanmar’daki darbe karşıtı gösterilerde can kaybı artıyor

Myanmar'da düzenlenen darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Arakan'da onbinlerce Müslümanı sivil Budist aşırıcılarla birlikte katleden, kadınlarına tecavüz eden, evlerini yakan ve göçe zorlayan Myanmar ordusu, son olarak hükümete darbe yaptı ve yönetime el koydu.

MYANMAR ORDUSU PROTESTOCULARA DA ACIMIYOR

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koyması sonrası başlayan darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere müdahalesi giderek sertleşiyor.

Bugün ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen protestolarda polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çoğunlukla yerel kaynaklardan ve sosyal medya üzerinden gelen verileri derleyen Yangon’daki bir veri uzmanı, bugün düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 olduğunu bildirdi.

Myanmar'da göstericilerin darbe karşıtı protestoları sürüyor-Video

ÖLENLERİN BİLGİLERİNİ DE PAYLAŞTI

Veri uzmanı, derlediği verilerde hayatını kaybedenlerin isimlerini, yaşlarını, memleketlerini, nerede ve nasıl öldürüldüklerini belirtti. Askeri hükümetin misilleme korkusu nedeniyle kimliğinin gizli kalmasını isteyen veri uzmanı, sadece Yangon’da 18 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

Myanmar'da, darbe protestocularına müdahale sertleşiyor-Video

DARBE YAPAN ORDU, 1 YILLIK OHAL İLAN ETTİ

Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Myanmar'da ordu sivil halka ateş açtı-Video

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