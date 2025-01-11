Nadir cilt hastası Gazzeli çocuk, saldırılar nedeni ile tedavi olamıyor

AA
İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken sağlık sistemi de tam kapasite ile hizmet veremiyor.
Yeterli tedavi imkanına kavuşamayanlardan biri olan Gazzeli Mutasım Billah Semur, İsrail saldırısında babasını kaybetti.
NADİR GÖRÜLEN CİLT HASTALIĞI VAR
13 yaşındaki Gazzeli Mutasım Billah Semur, nadir görülen cilt hastalığına yakalandı.
Bütün vücudunu yaralar kaplayan Semur, Gazze Şeridi’nde ihtiyacı olan tedaviye erişemiyor.
YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Semur, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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