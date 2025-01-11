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Nadir cilt hastası Gazzeli çocuk, saldırılar nedeni ile tedavi olamıyor

Nadir cilt hastası Gazzeli çocuk, saldırılar nedeni ile tedavi olamıyor Nadir cilt hastalığına yakalanan ve tüm vücudu yaralarla kaplanan 13 yaşındaki Gazzeli Mutasım, yetersiz şartlardan dolayı tedavi edilemediğinden Han Yunus'taki Nasır hastanede yaşam mücadelesi veriyor.