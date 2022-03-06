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    Naftali Bennett, Vladimir Zelensky ile son 24 saatte 3'üncü kez görüştü

    Tel Aviv-Kiev hattındaki görüşmeler kapsamında İsrail Başbakanı Bennett, Ukrayna lideri ile art arda temaslar kurdu.
    • AA
    • 06.03.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 13:41
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    Naftali Bennett, Vladimir Zelensky ile son 24 saatte 3'üncü kez görüştü

    İsrail ile Ukrayna arasında telefon trafiği yaşanıyor.

    İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

    SON 24 SAATTE YOĞUN TEMAS

    İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bennett'in bugün erken saatlerde Zelenskiy ile telefonda konuştuğu belirtildi.

    Görüşmenin, Bennett'in Zelenskiy ile son 24 saatte yaptığı üçüncü telefon görüşmesi olduğu kaydedildi.

    UKRAYNA DİPLOMASİSİ

    İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında ara buluculuk çalışmaları için dün sürpriz bir ziyaretle Moskova ve Berlin turuna çıkmıştı.

    PUTİN İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA ZELENSKY'Yİ ARADI

    Bennett, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ardından Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

    Putin ile yaklaşık 3 saatlik bir görüşmenin ardından Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda konuşmuştu.

    Naftali Bennett, Vladimir Zelensky ile son 24 saatte 3 üncü kez görüştü #1

    ALMANYA'DA SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ

    İsrail Başbakanı, ardından Berlin'e geçerek Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya gelmiş, görüşme yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

    İsrailli siyasi bir kaynak, Bennett'in ABD, Almanya, Fransa ile koordinasyon halinde olduğu, Ukrayna ile diyaloğunun devam ettiği bilgisini paylaşmıştı.​​​​​​​


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