Namibya'da ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi

DHA
Namibya, 27 Kasım tarihinde sandık başına gitti.
Heyecanla beklenen seçimin, resmi olmayan sonuçları açıklandı.
Nambiya Seçim Komisyonu'nun (NEC) verilerine göre, halihazırda iktidarda bulunan Batı Afrika Halkları Organizasyonu'nun (SWAPO) adayı Nandi-Ndaitwah, cumhurbaşkanı seçildi.
İLK KADIN CUMHURBAŞKANI OLDU
Nandi-Ndaitwah, genel seçimde oyların yüzde 57,6'sını aldı.
Mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nandi-Ndaitwah, böylece Namibya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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