Napoli konuk ettiği Cagliari'yi yendi
ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Napoli, Cagliari'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Goller ikinci yarıda geldi

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 69'da Victor Osimhen ve 75'te Khvicha Kvaratskhelia atarken Cagliari'nin tek sayısını 72'de Leonardo Pavoletti kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 2 hafta sonra kazarak puanını 27'ye yükselten Napoli ligdeki bir sonraki maçında Roma deplasmanına gidecek.

13 puanda kalan Cagliari ise Hellas Verona'ya konuk olacak.