Napoli konuk ettiği Cagliari'yi yendi

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İtalya Serie A'nın 16. haftasında Napoli, Cagliari'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Goller ikinci yarıda geldi
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 69'da Victor Osimhen ve 75'te Khvicha Kvaratskhelia atarken Cagliari'nin tek sayısını 72'de Leonardo Pavoletti kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 2 hafta sonra kazarak puanını 27'ye yükselten Napoli ligdeki bir sonraki maçında Roma deplasmanına gidecek.
13 puanda kalan Cagliari ise Hellas Verona'ya konuk olacak.
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