NASA Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını yayınladı

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Ankara'nın bir astronotun çekmiş olduğu fotoğrafı yayınladı.

NASA'nın Twitter ve internet sitesinden Ankara'nın bir astronot tarafından çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

"UZAYDAN PARILDAYAN TÜRKİYE'NİN KALBİ ANKARA"

Paylaşılan fotoğrafı,“Gecenin karanlığında ve uzaydan parıldayan, Türkiye’nin kalbi Ankara.” ve "Türkiye'nin başkenti, iç içe geçmiş şehir şebekesi ve otoyollar ile aydınlatılmış. Daha yakından bak:" notuyla paylaştı.

"BİR ASTRONOT TARAFINDAN ÇEKİLDİ"

İnternet sitesinde paylaşılan fotoğrafta ise, "Bu gece Türkiye'nin başkenti Ankara, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir astronot tarafından çekilen fotoğrafta, parlak beyaz ve sarı tonları dikkat çekiyor.

Eğer Ankara Türkiye'nin coğrafi ve siyasi kalbi ise demiryolu ve karayolu sistemleri kesinlikle arterler olarak işlev görmektedir.

Bu iyi aydınlatılmış ulaşım ağları, şehir merkezinden dışa doğru yayılır." notu paylaşıldı.