NATO, Afganistan'dan tahliyeleri hızlandırma sözü verdi

Afganistan krizinde Batı'ya eleştiriler artarken, NATO'dan açıklama geldi.

Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinden bu yana 18 binden fazla kişi Afganistan'dan tahliye edildi.

Bir NATO yetkilisi, ülkeden tahliyelere ilişkin son durumu paylaştı.

TAHLİYELER İKİ KATINA ÇIKARILACAK

Batı'nın Afganistan krizini ele alış biçimine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde NATO'nun, tahliyeleri iki katına çıkarma sözü verdiği belirtildi.

Söz konusu yetkili, Taliban'ın yasal seyahat belgeleri olmayan insanlardan evlerine dönmelerini istemesine rağmen çaresizce ülkeden kaçmak isteyen binlerce kişinin havalimanını doldurmaya devam ettiğini söyledi.