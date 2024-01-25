NATO başlattı! Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat: İşte merak edilen tüm detaylar...

NATO, Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024'ü başlattı.
NATO'dan yapılan açıklamada, ABD'ye ait havuzlu çıkarma gemisi USS Gunston Hall'ın Virginia eyaletindeki Norfolk'tan hareket ettiği ve bir dizi operasyonun ardından Atlantik'in diğer yakasına ulaşacağı belirtildi.
Tatbikat kapsamında bu ay içinde Kanada'nın Nova Scotia eyaletine bağlı Halifax'tan HMCS Charlottetown fırkateyninin de Avrupa'ya hareket edeceği bildirilen açıklamada, İttifak'ın güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik'in diğer yakasına taşıyarak Avrupa-Atlantik bölgesini takviye yeteneğini göstereceği ifade edildi.
"Uluslararası güveni koruma kararlılığımızın açık bir göstergesi olacak"
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, "Sarsılmaz Savunucu 2024 tatbikatı birliğimiz, gücümüz ve birbirimizi, değerlerimizi ve kurallar temelli uluslararası güveni koruma kararlılığımızın açık bir göstergesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.
90 bin asker yer alıyor
31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın, mayıs sonuna kadar süreceği bilgisi verildi.
NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor.
NATO'nun Soğuk Savaş döneminde son büyük tatbikatı, 1988'de 125 bin katılımcıyla gerçekleştirilen "REFORGER" olmuştu.
Soğuk savaş dönemi nedir?
2. Dünya Savaşı sonrasında ABD ve Sovyet Rusya arasında gerginlik başladı.
Eski İngiliz Başkanı Winston Churchill, ABM’nin Fulton kasabasında Demir Perde ifadesini kullanarak mühim bir konuşma gerçekleştirdi.
Bu konuşmada Churchill ve Amerika başkanı H. Truman, Sovyetler Birliği'ne karşı siyasal bir savaş ilan etti.
Churchill sosyalist hareketlerin dünyada hızla yayılmasına karşı Anglo-Saksın ülkelerindeki yönetiricileri de yanına almaya davet etti.
İki gücün çekişmesi dünyada nükleer bir savaş paranoyasına yol açtı.
Bu dönemde ABD ve müttefiklerinden oluşan Batı Bloku ve sosyalist ülkelerden oluşan Doğu Bloku silahlanma yarışına başladı.
1947 yılında Amerika, sosyalist devletlerle mücadele eden Avrupa ülkelerine yardım doktrini açıkladı.
Ekonomik yardımlar ile dünya üzerinde hegemonya kurmak amaç edindi.
Avrupa ülkelerinin kısa sürede güçlenmesini sağlamak ve komünizmin yayılmasının önüne geçmek için Marshall Planı ortaya koyuldu.
1949 yılında ise tedbir amacıyla NATO kuruldu.
NATO’nun amacı nedir?
İnsanları korumak, ortaklıkları geliştirmek, yeni tehditlerle savaşmak, barış ve istikrarı sağlamak…
NATO’ya üye ülkeler
Türkiye 1952
Almanya 1955
ABD 1949
Arnavutluk 2009
Belçika 1949
Birleşik Krallık 1949
Bulgaristan 2004
Çek Cumhuriyeti 1999
Danimarka 1949
Estonya 2004
Fransa 1949
Finlandiya 2023
Hırvatistan 2009
Hollanda 1949
İspanya 1982
İtalya 1949
İzlanda 1949
Kanada 1949
Karadağ 2017
Kuzey Makedonya 2020
Letonya 2004
Litvanya 2004
Lüksemburg 1949
Macaristan 1999
Norveç 1949
Polonya 1999
Portekiz 1949
Romanya 2004
Slovakya 2004
Slovenya 2004
Yunanistan 1952
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış