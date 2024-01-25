NATO başlattı! Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat: İşte merak edilen tüm detaylar... NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024 başladı. 90 bin askerin katıldığı tatbikat, mayıs sonuna kadar sürecek.

AA & Ensonhaber

NATO, Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024'ü başlattı.

NATO'dan yapılan açıklamada, ABD'ye ait havuzlu çıkarma gemisi USS Gunston Hall'ın Virginia eyaletindeki Norfolk'tan hareket ettiği ve bir dizi operasyonun ardından Atlantik'in diğer yakasına ulaşacağı belirtildi.

Tatbikat kapsamında bu ay içinde Kanada'nın Nova Scotia eyaletine bağlı Halifax'tan HMCS Charlottetown fırkateyninin de Avrupa'ya hareket edeceği bildirilen açıklamada, İttifak'ın güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik'in diğer yakasına taşıyarak Avrupa-Atlantik bölgesini takviye yeteneğini göstereceği ifade edildi.

"Uluslararası güveni koruma kararlılığımızın açık bir göstergesi olacak"

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, "Sarsılmaz Savunucu 2024 tatbikatı birliğimiz, gücümüz ve birbirimizi, değerlerimizi ve kurallar temelli uluslararası güveni koruma kararlılığımızın açık bir göstergesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

90 bin asker yer alıyor

31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın, mayıs sonuna kadar süreceği bilgisi verildi.

NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor.

NATO'nun Soğuk Savaş döneminde son büyük tatbikatı, 1988'de 125 bin katılımcıyla gerçekleştirilen "REFORGER" olmuştu.

Soğuk savaş dönemi nedir?

2. Dünya Savaşı sonrasında ABD ve Sovyet Rusya arasında gerginlik başladı.

Eski İngiliz Başkanı Winston Churchill, ABM’nin Fulton kasabasında Demir Perde ifadesini kullanarak mühim bir konuşma gerçekleştirdi.

Bu konuşmada Churchill ve Amerika başkanı H. Truman, Sovyetler Birliği'ne karşı siyasal bir savaş ilan etti.

Churchill sosyalist hareketlerin dünyada hızla yayılmasına karşı Anglo-Saksın ülkelerindeki yönetiricileri de yanına almaya davet etti.

İki gücün çekişmesi dünyada nükleer bir savaş paranoyasına yol açtı.

Bu dönemde ABD ve müttefiklerinden oluşan Batı Bloku ve sosyalist ülkelerden oluşan Doğu Bloku silahlanma yarışına başladı.

1947 yılında Amerika, sosyalist devletlerle mücadele eden Avrupa ülkelerine yardım doktrini açıkladı.

Ekonomik yardımlar ile dünya üzerinde hegemonya kurmak amaç edindi.

Avrupa ülkelerinin kısa sürede güçlenmesini sağlamak ve komünizmin yayılmasının önüne geçmek için Marshall Planı ortaya koyuldu.

1949 yılında ise tedbir amacıyla NATO kuruldu.

NATO’nun amacı nedir?

İnsanları korumak, ortaklıkları geliştirmek, yeni tehditlerle savaşmak, barış ve istikrarı sağlamak…

NATO’ya üye ülkeler

Türkiye 1952

Almanya 1955

ABD 1949

Arnavutluk 2009

Belçika 1949

Birleşik Krallık 1949

Bulgaristan 2004

Çek Cumhuriyeti 1999

Danimarka 1949

Estonya 2004

Fransa 1949

Finlandiya 2023

Hırvatistan 2009

Hollanda 1949

İspanya 1982

İtalya 1949

İzlanda 1949

Kanada 1949

Karadağ 2017

Kuzey Makedonya 2020

Letonya 2004

Litvanya 2004

Lüksemburg 1949

Macaristan 1999

Norveç 1949

Polonya 1999

Portekiz 1949

Romanya 2004

Slovakya 2004

Slovenya 2004

Yunanistan 1952