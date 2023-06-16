NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: İsveç gerçekten ilerleme kaydetti NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin gelen soruya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi işaret ederek, İsveç'in geçen yıl Madrid'de yapılan anlaşmanın uygulanması konusunda ilerleme kaydettiği yönünde olmuştur" yanıtını verdi.

DHA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenledi.

İsveç’in NATO üyeliği hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Stoltenberg, yapılan görüşmelerle birlikte gidişatın olumlu olduğunu belirtti.

Kritik açıklamalarda bulunan Stoltenberg şu ifadeleri kullandı:

Geçen yıl kurduğumuz Daimi Ortak Mekanizma'nın Ankara'daki önemli bir toplantısını gerçekleştirdik. Toplantı, birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in tam üyeliği konusunda nasıl ilerleme kaydedebileceğimizi görmek üzere İsveç, Finlandiya, Türkiye ve NATO'yu bir araya getirme konusunda mutabık kaldığımız görüşmenin ardından gerçekleşti. Toplantı elbette kalan tüm sorunları çözmedi ancak yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Bazı ilerlemeler kaydedildiğini gördük. İsveç onaylanmaya hazır. Türkiye'den gelen mesaj da İsveç'in geçen yıl Madrid'de yapılan anlaşmanın uygulanması konusunda ilerleme kaydettiği yönünde olmuştur.

"İsveç çok daha iyi bir konumda"

Finlandiya’nın üyeliğiyle birlikte İsveç’in çok daha iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Stoltenberg şöyle devam etti:

İsveç'in halihazırda uzun bir yol kat ettiğini anlamalıyız. İsveç, başvurmadan önce olduğundan çok daha iyi bir konumda çünkü Madrid'deki zirvede tüm müttefikler tarafından davet edilerek davetli statüsü kazandılar. Davetli olarak NATO'nun askeri ve sivil yapılarına entegre oluyorlar. Ayrıca Finlandiya'nın da üye olmasıyla birlikte, İsveç'e NATO'nun tepki vermeyeceği herhangi bir saldırı olması kesinlikle düşünülemez.

Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore açıklaması

Stoltenberg, Rusya’nın nükleer söylemini, Kuzey Kore, İran ve Çin’in de nükleer füze geliştirme programlarını sürdürdüğünü belirterek bunların NATO için büyük endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Stoltenberg şöyle konuştu: