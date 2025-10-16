NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ukrayna’ya destek açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG) toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Ukrayna’ya yönelik uluslararası desteğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

“UDCG, UKRAYNA’YA VERİLEN ULUSLARARASI DESTEĞİN BELKEMİĞİ”

Rutte, UDCG’nin kuruluşundan bu yana Ukrayna’ya verilen kolektif desteğin belkemiği olduğunu belirterek, “Bu kurum ve savaş alanına sağladığı ekipmanlar, uluslararası toplumun Ukrayna’ya verdiği desteğin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

NATO’nun UDCG’ye nasıl daha fazla katkı sağlayabileceği konusunu İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile görüştüğünü söyleyen Rutte, NATO’nun analiz, veri paylaşımı ve teknik destek dahil her alanda bu süreci destekleyeceğini ifade ederek, “Ukrayna, İngiltere, Almanya ve diğer müttefiklerle birlikte, UDCG’nin Ukrayna’nın ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılamasını sağlayacağız. Desteğimizin öngörülebilir ve etkili olması için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” açıklamasında bulundu.

RUTTE: UKRAYNA’YA DESTEK HEM SAVUNMA HEM BARIŞ İÇİN KRİTİK

Rutte, Ukrayna’ya yapılan yardımların NATO’nun savunma harcamalarına dahil edildiğini hatırlatarak, özellikle Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) mekanizmasının önemine dikkat çekti. Bu mekanizmanın, NATO müttefikleri tarafından finanse edilen ABD silahlarının Ukrayna’ya tedarikini sağladığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başkan Donald Trump’a da teşekkür eden Rutte, “Trump, göreve geldiği ilk günden itibaren bu savaşı sona erdirmek istediğini açıkça belirtti. Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu silahların hızlı ve büyük ölçekte temin edilmesi, hem halkını koruması hem de cepheyi savunması açısından kritik öneme sahip” dedi.

Rutte, konuşmasının sonunda barış çağrısı yaparak, “Umarız o gün yakında gelir ve taraflar masaya oturur. Bu, hepimizin ortak çıkarınadır. Bu savaşın sonucu, doğrudan ya da dolaylı olarak hepimizi etkileyecek” değerlendirmesinde bulundu.