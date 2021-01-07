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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Şok oldum

    ATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'de yaşanan olayları "Şok edici görüntüler" olarak yorumladı.
    • DHA
    • 07.01.2021 - 01:20
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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Şok oldum

     

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesi üzerine paylaşımda bulundu.

    "GÖRÜNTÜLER ŞOK EDİCİ"

    Stoltenberg, "Washington DC'dekiler şok edici görüntüler. Bu demokratik seçimin sonucuna saygı duyulmalı" dedi.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Şok oldum #1

     

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