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- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Şok oldum
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Şok oldum
ATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'de yaşanan olayları "Şok edici görüntüler" olarak yorumladı.
- DHA
- 07.01.2021 - 01:20
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesi üzerine paylaşımda bulundu.
"GÖRÜNTÜLER ŞOK EDİCİ"
Stoltenberg, "Washington DC'dekiler şok edici görüntüler. Bu demokratik seçimin sonucuna saygı duyulmalı" dedi.