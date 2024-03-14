NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya daha fazla mühimmat vermeliyiz Stoltenberg, Kiev'e yeterli mühimmatın sağlanamadığını söyledi. NATO Genel Sekreteri, "Müttefiklerin, Ukrayna'ya daha fazla mühimmat sağlamak için gerekli kararları alması acil bir ihtiyaçtır" dedi.

AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın saldırılarına karşılık Ukrayna'ya daha fazla mühimmat sağlamaları gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, İttifak'ın 2023 faaliyet raporuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

NATO karargahında konuşan Stoltenberg, Ukrayna'nın cesaretinin değil mühimmatının azaldığını ifade etti.

"Ukrayna'ya daha fazla mühimmat sağlamak acil bir ihtiyaçtır"

"NATO müttefikleri, Ukrayna'ya yeterli mühimmat sağlamıyor." diyen Stoltenberg, "Bunun savaş sahasına sonuçları her gün yansıyor." ifadesini kullandı ve ekledi:

Bu nedenle müttefiklerin, Ukrayna'ya daha fazla mühimmat sağlamak ve harekete geçmek için gerekli kararları alması acil bir ihtiyaçtır. Bu, benim tüm başkentlere mesajımdır.

"Siyasi irade meselesi"

Hem ABD hem Kanada hem de Avrupa'nın daha fazlasını yapmaları gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, şöyle konuştu:

Ukrayna'ya ihtiyaç duyduklarını sağlayabilecek ekonomiye sahibiz. Bu, kararların alınması ve Ukrayna'ya desteğin önceliklendirilmesi konusu da siyasi irade meselesidir.



Bu nedenle savunma sanayisine daha fazla yatırım yapılması yönünde kararlara ihtiyacımız var.

Karadeniz'de NATO müttefikleriyle yakın iş birliği

Ukrayna'nın en büyük zaferlerinden birinin Rusya'yı Karadeniz'de geri püskürtmek olduğunu belirten Stoltenberg, bunun Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'la yakından çalışarak elde edildiğini söyledi.

Stoltenberg, bu başarının Ukrayna ordusunun yeteneklerinin yanı sıra NATO müttefiklerinin sağladığı gelişmiş silahlar sayesinde olduğunun altını çizdi.

"Rusya'daki seçimler özgür ve adil olmayacak"

Rusya'da 15-17 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili soru üzerine Stoltenberg, özgür ve adil seçimlerin ancak rekabet ortamında, bağımsız basının varlığında mümkün olacağını belirterek, "Rusya'daki seçimler özgür ve adil olmayacak." görüşünü paylaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)